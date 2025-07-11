В России семьи с одним ребёнком в 23 раза чаще стали тратить маткапитал

В первом квартале 2025 года семьи с одним ребёнком в России резко активизировали использование средств материнского капитала. Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на данные Счётной палаты.

За три месяца такие семьи подали 95 тысяч заявлений на распоряжение маткапиталом, что в 23 раза превышает показатели прошлого периода. Общее число заявлений достигло 483 тысяч.

При этом выдача сертификатов при рождении первенца увеличилась лишь на восемь процентов в годовом выражении, составив 125 тысяч. Подавляющее большинство семей с одним ребёнком направили средства на улучшение жилищных условий (74 тысячи заявлений) или на образование (20 тысяч заявлений).

Генеральный директор компании «Флип» Евгений Шавнев объясняет тенденцию тем, что раньше семьи с одним ребёнком чаще откладывали маткапитал на будущее, а в условиях роста цен и ставок решили использовать его сразу, чтобы увеличить первоначальный взнос по ипотеке и сократить сумму кредита». Аналитик Владимир Чернов добавил, что с марта 2025 года появилась возможность использовать маткапитал на строительство частного дома через эскроу-счета по договору подряда.