Правительство РФ планирует модернизировать программу маткапитала к ноябрю
Предложения по модернизации программы материнского капитала будут подготовлены правительством Российской Федерации к ноябрю текущего года. Об этом журналистам в четверг заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Разработка предложений ведётся по поручению российского лидера Владимира Путина.
«Есть поручение президента России Владимира Путина. Мы над ним работаем. Срок к ноябрю месяцу выразить согласованные предложения», — сообщила Голикова, отвечая на вопрос о планах по изменению программы маткапитала.
Данное заявление было сделано в кулуарах Форума объединённых культур, который проходит в Санкт-Петербурге с 10 по 13 сентября. Форум выступает платформой для обсуждения актуальных вопросов мировой культурно-гуманитарной повестки. Темой форума в этом году стало «Возвращение к культуре — новые возможности».
Ранее глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил о подготовке к модернизации программы материнского капитала. Министр отметил, что, несмотря на востребованность меры, её эффект снижается. Котяков подчеркнул необходимость более существенной поддержки при рождении второго ребёнка, добавив, что изменения будут прорабатываться с учётом рождений вторых и последующих детей.