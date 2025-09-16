Ловушка для пенсионеров: В Госдуме рассказали об атаках на россиян через фейковые боты

Поддельные боты в мессенджерах — это не просто раздражающая реклама, а выстроенная схема обмана, рассчитанная на доверчивость и низкую цифровую грамотность пожилых людей. Об этом в беседе с Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники создают ботов, имитирующих официальные каналы госструктур или банков: копируют логотипы, стилистику сообщений, используют адреса, похожие на настоящие. Затем, согласно схеме, жертве приходит сообщение с «важным уведомлением», и дальше запускается сценарий социальной инженерии.

Схемы обмана обычно идут по заранее отработанному сценарию. Сначала создаётся чувство срочности — «ваша карта заблокирована», «необходимо подтвердить личность», «выдача соцвыплаты невозможна без проверки». Бот предлагает пройти «проверку» прямо в чате или перейти по ссылке на «форма-авторизации». Часто ссылка ведёт на фишинговый сайт со знакомым дизайном, где просят ввести логин и пароль или код из SMS. В другом варианте бот просит перевести средства «на защитный счёт» или «зарезервировать выплату», сопровождая запрос псевдоподтверждением операций. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

По словам Немкина, киберпреступления особенно тяжело бьют по пожилым людям. Они рискуют потерять деньги с банковских карт, лишиться социальных выплат, а их аккаунты на «Госуслугах» и в онлайн-банках могут быть взломаны. В худших случаях мошенники оформляют кредиты или переводят деньги со счетов жертв без их ведома. Помимо прямых финансовых потерь, такие инциденты подрывают веру пожилых людей в безопасность онлайн-сервисов.

Депутат также дал простые советы, как обезопасить себя: никогда не вводить пароли и коды из SMS по ссылкам из чатов;

использовать только официальные приложения банков и «Госуслуг»;

включить двухфакторную аутентификацию;

не предоставлять удалённый доступ посторонним;

при любых сомнениях сначала созваниваться с родственниками.

По мнению парламентария, требуется комплексный подход к обеспечению безопасности пожилых граждан. Он предложил, чтобы близкие и волонтёры заранее проводили разъяснительную работу, обучая старшее поколение правилам «безопасного чата». Например, дать им распечатанную памятку с нужными номерами, помочь установить лимиты на картах и включить блокировку спама.