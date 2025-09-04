Россиян предупредили о новой схеме мошенников с «заменой СНИЛС»

Мошенники опробуют в России новую схему обмана: злоумышленники звонят гражданам и сообщают о необходимости замены СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта). На первый взгляд предложение выглядит правдоподобно — ведь речь идёт о важном документе, без которого невозможно оформить многие социальные услуги. Однако на самом деле это лишь первый шаг для того, чтобы завладеть персональными данными и втянуть человека в дальнейшие манипуляции. Об этом Life.ru рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Схема разворачивается по классическому сценарию социальной инженерии. После передачи номера СНИЛС жертве звонят «сотрудники» других организаций — например, Госуслуг, банков или даже Росфинмониторинга. Они убеждают человека, что его данные якобы уже попали к мошенникам, и создают ощущение срочности и опасности. В такой атмосфере человек начинает верить, что спасает свои деньги, и готов следовать любым инструкциям.

Особенность этой схемы в том, что граждане сами совершают переводы или оформляют кредиты по указанию злоумышленников. Банковские системы видят это как действия клиента, поэтому заблокировать операцию практически невозможно. В итоге жертва остаётся не только без сбережений, но и с долговыми обязательствами. Антон Немкин Депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Защититься от подобных атак можно только с помощью внимательности и критического мышления. Нужно помнить: СНИЛС давно не подлежит замене, банки и госорганы никогда не звонят через мессенджеры и тем более не просят перевести деньги «на безопасные счета», напомнил Немкин. Любой подобный звонок — это сигнал немедленно прекратить разговор.

Также важно рассказывать о подобных историях родственникам и знакомым, особенно пенсионерам и детям.