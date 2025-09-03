Принуждение к звонку: МВД раскрыло главную схему телефонных мошенников последних месяцев

Злоумышленники стали массово использовать тактику, при которой жертвы самостоятельно звонят в мошеннические колл-центры. Как сообщает управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России, это позволяет преступникам обходить системы блокировки входящих вызовов от мошенников.

Схема начинается с рассылки сообщений о мнимых угрозах — взломе «Госуслуг», утечке данных или несанкционированном доступе. В тексте указывается номер телефона для «срочного» звонка, который на самом деле ведёт к мошенникам.

«Самая популярная уловка мошенников последних месяцев — заставить гражданина самостоятельно инициировать звонок», — подчеркивают в МВД.

Ведомство обращает внимание, что официальные службы никогда не требуют немедленно перезванивать по неизвестным номерам. Поддельные сообщения часто содержат стилистические ошибки и приходят с неофициальных адресов или аккаунтов в мессенджерах.