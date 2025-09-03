Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 08:52

Принуждение к звонку: МВД раскрыло главную схему телефонных мошенников последних месяцев

МВД предупредило о новой схеме мошенников с принуждением к звонку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sidorov_Ruslan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sidorov_Ruslan

Злоумышленники стали массово использовать тактику, при которой жертвы самостоятельно звонят в мошеннические колл-центры. Как сообщает управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России, это позволяет преступникам обходить системы блокировки входящих вызовов от мошенников.

Схема начинается с рассылки сообщений о мнимых угрозах — взломе «Госуслуг», утечке данных или несанкционированном доступе. В тексте указывается номер телефона для «срочного» звонка, который на самом деле ведёт к мошенникам.

«Самая популярная уловка мошенников последних месяцев — заставить гражданина самостоятельно инициировать звонок», — подчеркивают в МВД.

Ведомство обращает внимание, что официальные службы никогда не требуют немедленно перезванивать по неизвестным номерам. Поддельные сообщения часто содержат стилистические ошибки и приходят с неофициальных адресов или аккаунтов в мессенджерах.

«Попавшие в сети»: Россиянам рассказали о самых изощрённых схемах цифровых преступников
«Попавшие в сети»: Россиянам рассказали о самых изощрённых схемах цифровых преступников

А ранее в МВД рассказали, что мошенники имитируют Mir Pay для обмана россиян. Лишаются денег жертвы мошенников совершенно случайно, приложив телефон к банкомату. А ещё аферисты придумали новую финансовую пирамиду для подростков.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • МВД РФ
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar