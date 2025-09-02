«Попавшие в сети»: Россиянам рассказали о самых изощрённых схемах цифровых преступников

С 1 сентября 2025 года на «Ленте.ру» стартовал новый мультимедийный проект под названием «Попавшие в сети», реализуемый при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Он посвящён одной из наиболее острых проблем современности — деятельности интернет- и телефонных мошенников, а также сетевых вербовщиков, охотящихся за подростками.

Журналисты провели масштабное и глубокое расследование, погрузившись в инфраструктуру преступных группировок, чтобы показать, как именно действуют мошенники, на какие уязвимости они нацелены и каким образом можно защитить себя и своих близких от их посягательств. В рамках проекта будут опубликованы реальные истории россиян, оказавшихся в ловушке аферистов и совершивших тяжкие преступления.

Также читатели узнают о внутренней организации сетей вербовщиков и мошеннических колл-центров, о методах, которые используют преступники для обмана жертв, и о том, какое участие в этом процессе могут иметь украинские спецслужбы. Первое из трёх расследований уже опубликовано.