Россиянам назвали четыре слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками

Чтобы не попасться на уловки мошенников, лучше не произносить в разговоре слова «да», «нет», «согласен» или «подтверждаю». Такую рекомендацию дал Тимофей Воронин, замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ на базе МГУ имени Ломоносова.

По словам эксперта, также не следует делиться личной информацией с мошенниками, так как они могут использовать её для создания поддельных видео- или аудиосообщений (дипфейков). Эти сфабрикованные сообщения, отправленные вашим близким или знакомым, будут служить аферистам для выманивания денег под предлогом экстренной ситуации.

Воронин рекомендует при общении с неизвестными номерами использовать нейтральные фразы вроде «слушаю», «алло» или «говорите». По его мнению, такой простой ответ позволит быстро распознать мошенника и завершить разговор.

«Не следует пытаться разыгрывать мошенников, специально тянуть время и так далее», — приводит RT слова специалиста.