В России запустят «вторую руку» для защиты денежных переводов от мошенников

С 1 сентября 2025 года гражданам России будет предоставлена возможность указать родственника или близкого человека в качестве своего ассистента, который будет информироваться о подозрительных операциях, проводимых по их банковским счетам. Об этом сообщил Михаил Мамута, возглавляющий Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Центробанке.

«У этого человека будет право подтверждать или отклонять банковские операции, если они покажутся ему необычными», — пояснил специалист в беседе с kp.ru.

По словам Мамуты, мошенники зачастую вынуждают своих жертв подписывать фиктивные соглашения о конфиденциальности или просят отойти в уединённое место для реализации преступных схем. Однако, при наличии доверенного лица, банк сможет оперативно связаться с этим ассистентом, который получит шанс в течение 12 часов проанализировать ситуацию и предотвратить хищение средств, отменив транзакцию.

Представитель ЦБ РФ также уточнил, что лицо, назначенное ассистентом, не будет иметь доступа к информации о суммах, хранящихся на счёте. Этот человек не сможет самостоятельно совершать какие-либо операции.