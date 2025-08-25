Вступают в силу новые требования к кредитам. Что ждёт заёмщиков с 1 сентября Оглавление Как изменятся ставки по кредитам с 1 сентября Что изменится для заёмщиков с 1 сентября С 1 сентября начнут действовать новые механизмы регулирования, которые скажутся на выдаче кредитов. Как будут меняться ставки и к чему должны быть готовы заёмщики? 24 августа, 21:35 Экономисты рассказали, как будут меняться ставки по кредитам и условия выдачи. Обложка © ТАСС / Валерий Матыцин

Как изменятся ставки по кредитам с 1 сентября

В компании «Сравни.ру» сообщили, что в этом году осенью условия выдачи кредитов будут меняться. Главной причиной станет планомерное ужесточение политики Центробанка, направленное на снижение рисков как для банков, так и для заёмщиков.

— Если ожидания рынка оправдаются и цикл снижения ключевой ставки продолжится, то в сентябре стоимость кредитов может снизиться. Однако помимо ключевой ставки на возможности банков по выдачам влияют и макропруденциальные требования. Поэтому резкого снижения ставок по кредитам и, соответственно, бума выдач ожидать не стоит, — рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Что изменится для заёмщиков с 1 сентября

С 1 сентября Центробанк снизит макропруденциальные надбавки по отдельным видам кредитов (необеспеченные потребительские, ипотечные на покупку строящегося жилья и нецелевые под залог транспортных средств). Это расширяет возможности получения кредитов, подходящих под условия смягчения. Получить их станет легче.

— С 1 сентября 2025 года Центробанк вводит изменения в макропруденциальные надбавки, которые затронут ряд кредитных продуктов. В частности, снижение надбавок коснётся необеспеченных кредитов с ПСК от 60% для клиентов с долговой нагрузкой выше 80%, кредитных карт с любой ставкой (за исключением карт с ПСК выше 60%), автокредитов и ипотеки на строящееся жильё по договорам долевого участия с первоначальным взносом 20–30% для заёмщиков с долговой нагрузкой 50–70%. Например, доля автокредитов для клиентов с долговой нагрузкой выше 80% не должна превышать 5% от общего числа выдач в четвёртом квартале 2025 года, а для заёмщиков с нагрузкой 50–80% — не более 15%, — пояснили в «Сравни.ру».

Кроме того, с 1 сентября вводится механизм отложенной выдачи средств по кредитам и займам в некоторых случаях. Это даст клиентам время на обдумывание решения и поможет снизить риски мошенничества.

— В то же время в четвёртом квартале по всем сегментам розничного кредитования сохраняются ограничения — лимиты на выдачу новых кредитов высокорискованным заёмщикам. А с сентября в силу вступает «период охлаждения», который также может сдержать выдачи новых кредитов, — отметила Инна Солдатенкова.

Авторы Нина Важдаева