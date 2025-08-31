Мессенджер MAX
31 августа, 04:37

В МВД предупредили, что мошенники имитируют Mir Pay для обмана россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Kuzmin

Мошенники создали поддельные приложения, имитирующие Mir Pay, чтобы выводить деньги пользователей на собственные счета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

С помощью технологии «обратный NFC» аферисты привязывают свои банковские карты к чужим смартфонам, создавая иллюзию работы официального сервиса. Не подозревающие об опасности люди, прикладывая телефоны к банкоматам, переводят деньги на счета злоумышленников.

Ранее в МВД рассказали, что за первые семь месяцев 2025 года россияне потеряли почти 120 млрд рублей из-за IT-мошенников, отметив рост ущерба на 16% по сравнению с прошлым годом. Почти каждое шестое нарушение связано с незаконным оборотом наркотиков: число таких преступлений увеличилось более чем на 50%.

