Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 01:50

Мошенники придумали новую финансовую пирамиду для подростков

Эксперт Храпунова: Аферисты обещают подросткам деньги за прослушивание музыки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

В Cети возник новый вид мошенничества, направленный на несовершеннолетних: за прослушивание музыкальных треков обещают до тысячи рублей в день, однако для участия требуется предварительный взнос. Об этом РИА «Новости» сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Реальная схема оказывается классической финансовой пирамидой: основная прибыль формируется не за музыку, а за регистрацию новых участников. Подросток, поверивший обещаниям, нередко втягивает в проект друзей и знакомых, становясь соучастником аферистов.

«Формат работы проекта — это обычная финансовая пирамида. При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и лёгкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и ещё получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке», — отметила Храпунова.

Эксперт советует родителям обсудить с детьми, что потеря небольших сумм не должна провоцировать попытки отыграть их сомнительными способами. Участие в мошеннической схеме опаснее любых финансовых потерь. С её точки зрения, потеря денег должна восприниматься как первый урок финансовой грамотности.

Иркутянин задержан в Москве за кражу криптовалюты у своего коллеги на 21,4 млн
Иркутянин задержан в Москве за кражу криптовалюты у своего коллеги на 21,4 млн

Ранее эксперт по кибербезопасности рассказал, что использование определённых слов в разговорах с мошенниками не помогает защититься от преступлений. Даже если жертва избегает произносить конкретные слова, злоумышленники всё равно могут создать аудиозапись голоса жертвы. Лучше всего не отвечать на подозрительные звонки вовсе.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar