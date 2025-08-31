Мошенники придумали новую финансовую пирамиду для подростков
Эксперт Храпунова: Аферисты обещают подросткам деньги за прослушивание музыки
В Cети возник новый вид мошенничества, направленный на несовершеннолетних: за прослушивание музыкальных треков обещают до тысячи рублей в день, однако для участия требуется предварительный взнос. Об этом РИА «Новости» сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
Реальная схема оказывается классической финансовой пирамидой: основная прибыль формируется не за музыку, а за регистрацию новых участников. Подросток, поверивший обещаниям, нередко втягивает в проект друзей и знакомых, становясь соучастником аферистов.
«Формат работы проекта — это обычная финансовая пирамида. При выборе легенды мошенники затронули две слабости наших подростков: музыка и лёгкие деньги. Ведь как приятно просто слушать музыку и ещё получать за это деньги, но бесплатный сыр только в мышеловке», — отметила Храпунова.
Эксперт советует родителям обсудить с детьми, что потеря небольших сумм не должна провоцировать попытки отыграть их сомнительными способами. Участие в мошеннической схеме опаснее любых финансовых потерь. С её точки зрения, потеря денег должна восприниматься как первый урок финансовой грамотности.
Ранее эксперт по кибербезопасности рассказал, что использование определённых слов в разговорах с мошенниками не помогает защититься от преступлений. Даже если жертва избегает произносить конкретные слова, злоумышленники всё равно могут создать аудиозапись голоса жертвы. Лучше всего не отвечать на подозрительные звонки вовсе.