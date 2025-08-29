«Вообще лучше не общаться»: Эксперт раскритиковал список запретных в разговоре с мошенниками слов

Использование определённых слов в разговорах с мошенниками не помогает защититься от преступлений, заявил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Борщук. Даже если жертва избегает произносить конкретные слова, мошенники всё равно могут создать аудиозапись голоса жертвы.

«Лучше вообще не общаться с мошенниками. Но не было ни одного случая, когда запись разговора использовалась для идентификации человека. Это скорее всего мифы», — цитирует Борщука «Постньюс».

Эксперт рекомендует не отвечать на подозрительные звонки и избегать любых разговоров с неизвестными людьми, особенно если речь идёт о финансовых операциях. Вместо этого он советует сообщать о подозрительных звонках соответствующим службам и банкам.