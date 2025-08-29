Мессенджер MAX
29 августа, 11:45

Поверил «губернатору» и лишился накоплений: В Петербурге мошенники развели пенсионера на 20 млн рублей

В Петербурге пенсионер отдал 20 млн рублей аферисту, представившемуся губернатором

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marishkaSm

В Петербурге ведётся поиск мошенников, сумевших обманом выманить у пожилого местного жителя 20 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, в ходе преступной схемы один из злоумышленников позвонил жертве, представившись губернатором.

«Представляясь губернатором Санкт-Петербурга, злоумышленник сообщил, что из бюджета города похищена крупная сумма денег и, чтобы помочь в поимке преступников, необходимо передать денежные средства «связному», — отметили в ведомстве.

В результате обмана, пенсионер, доверившись звонившему, лишился своих денег. Когда знакомый пожилого петербуржца узнал о случившемся, он обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее россиянам назвали четыре слова, которые нельзя произносить в разговоре с мошенниками. По словам эксперта, также не следует делиться личной информацией с аферистами, так как они могут использовать её для создания поддельных видео- или аудиосообщений (дипфейков).

