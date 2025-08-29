Поверил «губернатору» и лишился накоплений: В Петербурге мошенники развели пенсионера на 20 млн рублей

В Петербурге ведётся поиск мошенников, сумевших обманом выманить у пожилого местного жителя 20 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, в ходе преступной схемы один из злоумышленников позвонил жертве, представившись губернатором.

«Представляясь губернатором Санкт-Петербурга, злоумышленник сообщил, что из бюджета города похищена крупная сумма денег и, чтобы помочь в поимке преступников, необходимо передать денежные средства «связному», — отметили в ведомстве.

В результате обмана, пенсионер, доверившись звонившему, лишился своих денег. Когда знакомый пожилого петербуржца узнал о случившемся, он обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.