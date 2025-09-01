МВД назвало 5 признаков, что вам пишут со взломанного аккаунта

Странные просьбы о деньгах, непривычный стиль общения и подозрительные ссылки могут свидетельствовать о взломе аккаунта знакомого человека. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передаёт.

«Срочно переведи деньги», «выручай, у меня неприятности», «проголосуй в конкурсе». Непривычный стиль общения. Пишет слишком официально или, наоборот, сухо. Использует слова или эмодзи, которые раньше не применял, — всё это признаки взломанного аккаунта.

«Обычно цель таких действий — заставить знакомых жертвы перевести деньги, переслать коды из СМС, установить «удобное приложение» или перейти по фишинговой ссылке», — предупредили правоохранители.

В МВД отметили, что взлом и подмена аккаунтов остаются одним из самых популярных способов мошенничества, поскольку сообщения от имени знакомого человека выглядят особенно убедительно. Для защиты от обмана специалисты рекомендуют сменить канал связи, сделать паузу в общении на 10–15 минут, задать проверочные вопросы или намеренно допустить ошибку в диалоге — настоящий знакомый обязательно поправит, в отличие от мошенника.