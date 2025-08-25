Мессенджер MAX
Регион
25 августа, 11:15

Путин обсудил с Григоренко развитие Госуслуг и борьбу с интернет-мошенниками

Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с вице-премьером — руководителем аппарата правительства Дмитрием Григоренко. Он представил главе государства доклад о прогрессе в цифровизации государственного сектора, акцентировав внимание на развитии портала «Госуслуги». Особое внимание было уделено мерам противодействия телефонному и интернет-мошенничеству.

Путин провёл встречу с Григоренко. Видео © Telegram/Кремль. Новости

Григоренко проинформировал, что разрабатывается второй пакет мер для защиты граждан от злоумышленников. Он также сообщил, что с начала марта около 15 миллионов россиян воспользовались функцией самозапрета на оформление кредитов и займов через «Госуслуги». Сервисом в целом пользуются более 100 миллионов человек, а ежедневная аудитория насчитывает 14 миллионов пользователей.

Президент, в свою очередь, подчеркнул широкий спектр услуг, доступных на портале, отметив, что благодаря подходу, ориентированному на «жизненные ситуации», граждане могут получить помощь в самых разнообразных сферах — от подачи заявления на поступление в вуз, оформления пенсии и участия в спортивных мероприятиях (наиболее востребованные сценарии) до получения разрешений на охоту и рыбалку.

Путин поручил создать на «Госуслугах» новый раздел
Напомним, в марте текущего года Путин поставил задачу перед Правительством разработать комплекс мер по ограждению россиян от мошеннических действий. В числе прочих поручений было создание механизма для блокировки подозрительных вызовов, в том числе с использованием национальной антифрод-системы. Отмечается, что для реализации данного шага потребуется предварительное согласие самих граждан. Кроме того, ожидается, что банки и телекоммуникационные операторы будут обязаны компенсировать потери клиентов, если не предпримут мер для предотвращения мошенничества. Отдельно президент поручил изучить возможность квалификации использования искусственного интеллекта в преступных целях как отягчающего обстоятельства.

Николь Вербер
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
