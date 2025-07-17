Путин поручил создать на «Госуслугах» новый раздел

На «Госуслугах» появится новый раздел автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Соответствующее поручение глава государства Владимир Путин дал в рамках заседания наблюдательного совета АНО.

Согласно документу, в новом разделе будут размещаться материалы проектов и программ, которые реализуются некоммерческой организацией. Там же желающие смогут зарегистрироваться для участия в них.

Путин также поручил, чтобы к участью, предусмотренных нацпроектами, привлекли финалистов проектов и программ, реализуемых организацией. Помимо этого, в будущем будет создан план конкурса, по итогам которого будут выявлять перспективных руководителей в сельхозобласти.