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17 июля, 18:01

Путин поручил создать на «Госуслугах» новый раздел

На Госуслугах появится раздел Россия — страна возможностей по указу Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На «Госуслугах» появится новый раздел автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Соответствующее поручение глава государства Владимир Путин дал в рамках заседания наблюдательного совета АНО.

Согласно документу, в новом разделе будут размещаться материалы проектов и программ, которые реализуются некоммерческой организацией. Там же желающие смогут зарегистрироваться для участия в них.

Путин также поручил, чтобы к участью, предусмотренных нацпроектами, привлекли финалистов проектов и программ, реализуемых организацией. Помимо этого, в будущем будет создан план конкурса, по итогам которого будут выявлять перспективных руководителей в сельхозобласти.

Бойцы СВО смогут участвовать в проектах «России — страны возможностей»
Бойцы СВО смогут участвовать в проектах «России — страны возможностей»

Ранее Путин подписал документ, предусматривающий создание экспертно-методического центра по разработке и внедрению современных подходов к управлению коллективами руководителей высшего звена. Цель нового проекта заключается в совершенствовании методов подготовки и повышения квалификации управленческих кадров.

Юлия Сафиулина
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