Бойцы СВО смогут участвовать в проектах «России — страны возможностей»

В целях обеспечения социальной адаптации и дальнейшего развития участников СВО президент РФ Владимир Путин поручил сформировать специальную систему их подготовки. Эта инициатива позволит бойцам интегрироваться в различные проекты и программы, предлагаемые Автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей».

Из поручения президента, опубликованного на официальном сайте Кремля, следует, что подготовка и представление отчёта возлагается на генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Андрея Бетина и ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова. Срок сдачи документа – не позднее 10 ноября 2025 года.

Также глава государства подчеркнул необходимость создания центров новых возможностей на базе образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования. При этом следует активно задействовать инфраструктуру центров компетенций, ранее сформированных в рамках проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях». Учреждения предназначены для проведения мероприятий автономной некоммерческой организацией.