Участник СВО возглавил Заволжский район Ивановской области

Финалист региональной кадровой программы «Время наших» для участников и ветеранов СВО Николай Костров временно возглавил Заволжский район Ивановской области. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поддержал кандидатуру финалиста региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО «Время наших» Николая Кострова на пост главы Заволжского района: с 17 июля он возглавил муниципалитет», — говорится в сообщении на сайте органа власти.

Губернатор подписал распоряжение о временном назначении участника спецоперации на пост исполняющего полномочия главы Заволжского района, уточнили в пресс-службе местного правительства.

Родился Николай Александрович Костров 4 марта 1980 года в Кинешме Ивановской области. Он получил два высших образования: первое — в Ивановском государственном архитектурно-строительном университете, где освоил специальность инженера по водоснабжению и водоотведению; второе — в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, по направлению «Государственное и муниципальное управление».

В 2022 году Николай Костров ушёл на СВО добровольцем. Он проходил службу в десантно-штурмовом полку, являвшемся частью добровольческого батальона «Сокол», дислоцированного в Херсонской области, где выполнял обязанности командира взвода. За свои заслуги он был награждён Орденом Мужества, Медалью Суворова и рядом ведомственных знаков отличия Министерства обороны РФ.