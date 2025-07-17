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17 июля, 17:28

Путин поручил создать методический центр по развитию управленческих команд

Обложка © Telegram/ Мастерская управления «Сенеж»

Обложка © Telegram/ Мастерская управления «Сенеж»

Президент России Владимир Путин подписал документ, предусматривающий создание экспертно-методического центра по разработке и внедрению современных подходов к управлению коллективами руководителей высшего звена. Центр будет функционировать на базе известной Мастерской управления «Сенеж», получившей признание благодаря своим образовательным программам и тренинговым мероприятиям.

Цель нового проекта заключается в совершенствовании методов подготовки и повышения квалификации управленческих кадров. Согласно распоряжению президента, правительство РФ должно оказать поддержку созданию центра путём дополнительного финансирования Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», выступающей организатором инициативного процесса.

Созданием центра займётся команда профессионалов под руководством Андрея Бетина, ректора Мастерской управления «Сенеж» и генерального директора АНО «Россия — страна возможностей». Доклад о реализации поручения должен быть подготовлен и представлен руководству страны до 1 октября 2026 года.

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В конце июня более 160 финалистов программы «Команда России» приступили к обучению в «Сенеже». Цель программы— сформировать в каждом регионе сообщество лидеров, способных стать опорой государственного управления и двигателем позитивных изменений на благо жителей.

Полина Никифорова
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