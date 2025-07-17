Путин поручил создать методический центр по развитию управленческих команд
Обложка © Telegram/ Мастерская управления «Сенеж»
Президент России Владимир Путин подписал документ, предусматривающий создание экспертно-методического центра по разработке и внедрению современных подходов к управлению коллективами руководителей высшего звена. Центр будет функционировать на базе известной Мастерской управления «Сенеж», получившей признание благодаря своим образовательным программам и тренинговым мероприятиям.
Цель нового проекта заключается в совершенствовании методов подготовки и повышения квалификации управленческих кадров. Согласно распоряжению президента, правительство РФ должно оказать поддержку созданию центра путём дополнительного финансирования Автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», выступающей организатором инициативного процесса.
Созданием центра займётся команда профессионалов под руководством Андрея Бетина, ректора Мастерской управления «Сенеж» и генерального директора АНО «Россия — страна возможностей». Доклад о реализации поручения должен быть подготовлен и представлен руководству страны до 1 октября 2026 года.
В конце июня более 160 финалистов программы «Команда России» приступили к обучению в «Сенеже». Цель программы— сформировать в каждом регионе сообщество лидеров, способных стать опорой государственного управления и двигателем позитивных изменений на благо жителей.