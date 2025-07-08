Путин поприветствовал участников форума «Территория смыслов»

Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов», подчеркнув важность мероприятия для развития страны. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском молодежном образовательном форуме »Территория смыслов«. Отрадно, что ваш замечательный проект расширяет горизонты и по праву славится яркими организационными решениями, острыми и содержательными дискуссиями. На своих площадках форум объединяет талантливых ребят, настоящих лидеров, на деле доказавших способность мыслить нестандартно и смело, вносить реальный вклад в развитие России, наших регионов, городов и посёлков», — заявил глава государства.

В этом году, по словам главы государства, «Сенеж» в Солнечногорске объединил более четырёх тысяч молодых людей. Участников ждёт насыщенная программа: от практических занятий и творческих конкурсов до круглых столов и лекций от экспертов. Особое внимание будет уделено вопросам сохранения исторической памяти и укрепления патриотизма в год 80-летия Победы.

Путин выразил уверенность, что форум пройдёт в атмосфере открытости и дружелюбия, предоставив каждому участнику возможность проявить себя и получить поддержку для своих инициатив. В завершение он пожелал участникам успехов и всего наилучшего.