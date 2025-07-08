Путин поприветствовал участников форума «Территория смыслов»
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Президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов», подчеркнув важность мероприятия для развития страны. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.
«Дорогие друзья! Приветствую вас на Всероссийском молодежном образовательном форуме »Территория смыслов«. Отрадно, что ваш замечательный проект расширяет горизонты и по праву славится яркими организационными решениями, острыми и содержательными дискуссиями. На своих площадках форум объединяет талантливых ребят, настоящих лидеров, на деле доказавших способность мыслить нестандартно и смело, вносить реальный вклад в развитие России, наших регионов, городов и посёлков», — заявил глава государства.
В этом году, по словам главы государства, «Сенеж» в Солнечногорске объединил более четырёх тысяч молодых людей. Участников ждёт насыщенная программа: от практических занятий и творческих конкурсов до круглых столов и лекций от экспертов. Особое внимание будет уделено вопросам сохранения исторической памяти и укрепления патриотизма в год 80-летия Победы.
Путин выразил уверенность, что форум пройдёт в атмосфере открытости и дружелюбия, предоставив каждому участнику возможность проявить себя и получить поддержку для своих инициатив. В завершение он пожелал участникам успехов и всего наилучшего.
Полгода назад стартовала регистрация на Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» через платформу Росмолодёжь.Форумы. Мероприятие развернётся с 7 июля по 4 августа в Мастерской управления «Сенеж», образовательном центре президентской платформы «Россия – страна возможностей», расположенном в Солнечногорске. В этом году форум сфокусируется на пяти ключевых направлениях: «Семья», «Добро», «Созидание», «Единство» и «Служение». Эти темы выбраны для определения основных путей развития молодежи в соответствии с национальными задачами России. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на платформе Росмолодёжь, выбрать интересующую тематическую смену и успешно пройти конкурсный отбор.