Началась регистрация на Всероссийский молодёжный форум «Территория смыслов»

Началась регистрация участников на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов» платформы Росмолодёжь.Форумы. Мероприятия будут проводиться с 7 июля по 4 августа на площадке Мастерская управления «Сенеж» — образовательный центр президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Солнечногорске.

«В этом году форум «Территория смыслов» соберёт более 4 тысяч молодых лидеров со всей России. Он станет одним из крупнейших центров по комплексной оценке и подготовке молодых специалистов и объединит на одной площадке работающую молодёжь, лидеров молодёжных объединений, молодых предпринимателей, волонтёров, представителей ресурсных центров добровольчества, участников СВО и даже молодые семьи с детьми», — прокомментировал событие глава Росмолодёжи Григорий Гуров.

В этом году форум будет посвящён пяти ключевым темам: «Семья», «Добро», «Созидание», «Единство» и «Служение». Эти направления разработаны с целью определить главные векторы развития молодёжи в соответствии с национальными приоритетами нашей страны. Для того чтобы участвовать, необходимо зарегистрироваться на платформе Росмолодёжь, выбрать одну из тематических смен и пройти конкурсный отбор.

У всех смен будет одна сквозная тема — 80-летие Великой Победы. Вопросы сохранения исторической памяти будут встроены в программу каждого из тематических направлений.