Женский «Форум в большом городе» от VK пройдёт в Москве 5 марта

Женский «Форум в большом городе», организованный VK, пройдёт в Москве 5 марта. В мероприятии примут участие блогеры, медиаменеджеры и создатели контента. Прямую трансляцию события можно будет посмотреть в сообществе форума «ВКонтакте».

В рамках мероприятия будут организованы открытые обсуждения и мастер-классы, посвящённые средствам массовой информации, спорту, здравоохранению, культуре, вопросам общественно-политической активности и другим областям.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расскажет о влиянии современных медиатехнологий на развитие индустрии. Развитие и эволюцию культурного кода России обсудят солистка Мариинского театра Мария Хорева, директор ГМИИ имени А.С. Пушкина Ольга Галактионова, актриса Анна Михалкова и публицист, журналист и креативный консультант Алёна Долецкая. Глубокий анализ скрытых смыслов русской культуры представит историк искусств Вика Чума.

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова вместе с Дариной Алексеевой, главным редактором журнала «Москвичка», поделятся способами создания вовлекающего контента. О балансе между карьерой и семьёй расскажет блогер Оксана Самойлова. В дискуссиях поучаствуют и другие эксперты.

Форум станет площадкой для авторов, которые стремятся успешно реализовать себя в разных сферах жизни. Его участники поделятся опытом о том, как находить баланс между различными направлениями деятельности и успешно в них развиваться.