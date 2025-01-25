Губернатор Чибис открыл этап форума «Малая родина — сила России» в Мурманске

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 24 января открыл в столице Кольского края второй этап всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». Встреча стартовала перед основным событием в Москве, которое запланировано на апрель. Главной темой мероприятия стал вопрос экологии.

Губернатор в рамках вступительной речи отметил важность гармоничного освоения Арктики, сохранения её природных богатств и решения экологических проблем на уровне местных властей. Он подчеркнул, что для региона, который играет стратегическую роль для всей страны, вопросы экологии имеют особое значение.

«Внимание к Арктике высоко — это будущее для многих поколений, мощная ресурсная база на 100, 200, 400 лет вперёд. Тем важнее вопросы экологии с точки зрения сбережения Арктики. Нужно добиться баланса: при активном освоении ресурсной базы сохранить хрупкую природу для страны и всей планеты», — подчеркнул Чибис.