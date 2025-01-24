В Москве прошёл первый масштабный форум «Знание.Государство»

В Национальном центре «Россия» прошёл первый масштабный форум «Знание.Государство». На мероприятии, приуроченном ко Дню государственного служащего, собрались порядка 4 тысяч представителей федеральных и региональных органов власти, чтобы обсудить ключевые вопросы госслужбы, посетить мастер-классы и лекции, а также принять участие в экскурсиях по экспозиционным залам центра.

Открыл форум генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. В своей речи он поздравил госслужащих с профессиональным праздником, поблагодарил их за преданность стране и подчеркнул важность их роли в решении современных вызовов.

«На плечах государственного служащего лежит огромная ответственность: именно от них зависит, как наша страна справится с сегодняшними вызовами, каким вырастет молодое поколение и каким будет будущее России. Российское общество «Знание» стремится стать союзником и партнёром при решении этих важнейших задач, и именно поэтому мы запустили проект «Знание.Государство». Этот проект призван поддерживать высокую информированность, развивать компетенции и сплачиваться вокруг единой цели», — отметил Древаль.

Основными темами форума стали государственная политика и управление, патриотизм и борьба с фальсификацией истории, гражданские и военные подвиги в рамках специальной военной операции, а также культурные, исторические и духовные ценности России. Среди почётных гостей и спикеров события оказались помощник президента Владимир Мединский, депутат Госдумы Ирина Яровая, представитель МИД России Мария Захарова, глава «Росатома» Алексей Лихачёв, Герои России Балдан Цыдыпов и Расим Баксиков, а также философ Александр Дугин и артист Денис Майданов.

Участники мероприятия посетили мастер-классы и интенсивы от ведущих экспертов, где узнали, как выстраивать эффективные коммуникации, создавать имидж успешного управленца и работать с гражданами. Экскурсионная программа охватила почти 60 туров по залам Национального центра «Россия», а на стенде «Знание.Библиотека» госслужащие смогли выиграть более 1200 книг отечественной классики.

Форум стал частью масштабного просветительского проекта «Знание.Государство», реализуемого Российским обществом «Знание» с 2022 года. За два с половиной года в рамках проекта было проведено более 30 тысяч лекций, которые прослушали 3,5 миллиона человек по всей России.