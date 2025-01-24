Захарова призвала госслужащих встать на защиту культурного кода России

В условиях развёрнутой Западом информационной войны российские госслужащие должны не только работать над будущим страны, но и стать защитниками культурного кода своей Родины. С таким заявлением выступила на форуме «Знание.Государство» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что сегодня коллективный Запад пытается переписать историю и уничтожить наше культурное наследие. В таких условиях, по её словам, меняется и набор задач госслужащего.

«Каждый из нас делает всё, чтобы слово «госслужба» звучало гордо, и в нём был глубинный смысл. Ведь государство — это не только структура, это история, традиции, достижения, вызовы, с которыми справлялись предыдущие поколения. <...> В истинном служении государству открываются возможности и появляется результат, а, следовательно — отклик людей, который даёт силы двигаться дальше», — заявила Захарова.

В 1980-х уже предпринимались попытки переписывания учебников, а в XXI веке фальсификация истории России стала ещё более очевидной, добавила дипломат. Отстаивать интересы страны — ключевая задача государственных служащих, при этом остаётся открытым вопрос о том, как сохранять дружелюбие и силу в отношениях с недружественными странами, подытожила она.