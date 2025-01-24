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Регион
24 января, 20:49

Захарова призвала госслужащих встать на защиту культурного кода России

В условиях развёрнутой Западом информационной войны российские госслужащие должны не только работать над будущим страны, но и стать защитниками культурного кода своей Родины. С таким заявлением выступила на форуме «Знание.Государство» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что сегодня коллективный Запад пытается переписать историю и уничтожить наше культурное наследие. В таких условиях, по её словам, меняется и набор задач госслужащего.

«Каждый из нас делает всё, чтобы слово «госслужба» звучало гордо, и в нём был глубинный смысл. Ведь государство — это не только структура, это история, традиции, достижения, вызовы, с которыми справлялись предыдущие поколения. <...> В истинном служении государству открываются возможности и появляется результат, а, следовательно — отклик людей, который даёт силы двигаться дальше», — заявила Захарова.

В 1980-х уже предпринимались попытки переписывания учебников, а в XXI веке фальсификация истории России стала ещё более очевидной, добавила дипломат. Отстаивать интересы страны — ключевая задача государственных служащих, при этом остаётся открытым вопрос о том, как сохранять дружелюбие и силу в отношениях с недружественными странами, подытожила она.

На площадке «Мосфильма» состоялся VIII форум Woman Who Matters
На площадке «Мосфильма» состоялся VIII форум Woman Who Matters

Напомним, первый масштабный форум для госслужащих «Знание.Государство» прошёл 24 января в Национальном центре «Россия». Мероприятие собрало около четырёх тысяч представителей федеральных и региональных органов власти.

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Российское общество «Знание»

Анатолий Цейко
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