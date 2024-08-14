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13 августа, 22:11

Новая смена на "Территории смыслов" объединила госслужащих и бойцов СВО

В Сенеже стартовала смена "Служение" — 500 молодых специалистов на форуме

Участники смены "Служение". Обложка © Telegram / Территория смыслов

Участники смены "Служение". Обложка © Telegram / Территория смыслов

На форуме "Территория смыслов" в подмосковном Сенеже началась новая смена под названием "Служение". В этом году участие в ней приняли молодые гражданские и муниципальные служащие, а также сотрудники правоохранительных структур и ветераны СВО. Открытие смены прошло с участием советника руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Егора Литвиненко, который отметил важность выбранного пути служения. Об этом рассказали в РИА "ФедералПресс".

Основные мероприятия смены для 500 участников будут сосредоточены на встречах с представителями Совета безопасности РФ, где обсудят вопросы обеспечения когнитивного и информационного суверенитета, гибридных войн и интеграции молодёжной политики в работу силовых ведомств. Также в рамках смены планируются занятия по предотвращению профессионального выгорания и улучшению рабочей среды, а также ознакомление с государственными программами Росмолодёжи, которые помогут лучше понять мотивацию тех, кто выбрал службу государству.

В Ставрополье стартовал 15-й Всероссийский молодёжный форум "Машук"
В Ставрополье стартовал 15-й Всероссийский молодёжный форум "Машук"

Ранее на X Всероссийском молодёжном форуме "Территория смыслов" в Солнечногорске обсуждали реализацию нацпроекта "Молодёжь и дети" и предлагали решения для Комиссии госсовета по молодёжной политике, как сообщил аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Форум, который продлится до 29 августа, собрал 500 участников первого заезда, среди которых — активисты "Движения первых" и молодые родители.

Кирилл Сосновских
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