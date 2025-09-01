«Сохранить бдительность»: Названы три причины установить самозапрет на кредиты

Основная причина для установки самозапрета на кредиты — это защита от мошенников, которые оформляют займы на чужое имя, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, к концу 2025 — началу 2026 года число россиян, установивших самозапрет, достигнет 20 миллионов.

«Но важно помнить, что самозапрет на кредиты не является панацеей от всех мошенников: он в силу объективных причин никак не защищает средства, которые, например, находятся на счёте в банке. Поэтому даже при установке самозапрета важно сохранять бдительность: избегать приёма звонков с незнакомых номеров и общения с неизвестными людьми», — добавил собеседник «Газеты.ru».

Он также подчеркнул, что для обеспечения безопасности и сохранности денежных средств важно избегать финансовых отношений с незнакомцами, поскольку злоумышленники часто используют доверчивость граждан. Вторая и третья причины для установки самозапрета связаны с повышением уровня осознанности при получении кредитов и предотвращением импульсивных покупок.

Наличие самозапрета создаёт дополнительный повод задуматься о необходимости покупки и даёт возможность сделать паузу, пока снимается ограничение, чтобы взвесить целесообразность оформления кредита, уверен кандидат экономических наук. Он напомнил, что самозапрет можно установить бесплатно как на все операции, так и выборочно, в зависимости от типа кредитора и способа обращения.