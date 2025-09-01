«Сохранить бдительность»: Названы три причины установить самозапрет на кредиты
Экономист Балынин: Самозапрет на кредиты нужен для защиты от мошенников
Обложка © freepik
Основная причина для установки самозапрета на кредиты — это защита от мошенников, которые оформляют займы на чужое имя, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, к концу 2025 — началу 2026 года число россиян, установивших самозапрет, достигнет 20 миллионов.
«Но важно помнить, что самозапрет на кредиты не является панацеей от всех мошенников: он в силу объективных причин никак не защищает средства, которые, например, находятся на счёте в банке. Поэтому даже при установке самозапрета важно сохранять бдительность: избегать приёма звонков с незнакомых номеров и общения с неизвестными людьми», — добавил собеседник «Газеты.ru».
Он также подчеркнул, что для обеспечения безопасности и сохранности денежных средств важно избегать финансовых отношений с незнакомцами, поскольку злоумышленники часто используют доверчивость граждан. Вторая и третья причины для установки самозапрета связаны с повышением уровня осознанности при получении кредитов и предотвращением импульсивных покупок.
Наличие самозапрета создаёт дополнительный повод задуматься о необходимости покупки и даёт возможность сделать паузу, пока снимается ограничение, чтобы взвесить целесообразность оформления кредита, уверен кандидат экономических наук. Он напомнил, что самозапрет можно установить бесплатно как на все операции, так и выборочно, в зависимости от типа кредитора и способа обращения.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко. Он представил главе государства доклад о прогрессе в цифровизации государственного сектора. Особое внимание было уделено мерам противодействия телефонному и интернет-мошенничеству. Отмечалось, что с начала марта около 15 миллионов россиян воспользовались функцией самозапрета на оформление кредитов и займов через «Госуслуги».