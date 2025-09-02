Мошенники начали обманывать владельцев квартир с помощью данных из Росреестра

Злоумышленники добывают информацию о жертвах через данные Росреестра, после чего прибегают к таргетированным атакам, используя официальные сведения о недвижимости граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

Обладая точными адресными данными, преступники звонят владельцам квартир, сообщая о якобы срочной проверке счётчиков. Чтобы укрепить доверие, аферисты называют конкретный адрес и отправляют СМС с кодом подтверждения встречи, который просят продиктовать обратно. На самом деле цель этого трюка — не получить код для взлома, а запугать человека и убедить его в серьёзности ситуации.

После звонка жертва получает уведомление о входе в личный кабинет на портале «Госуслуги» с контактным номером для связи в случае непредвиденного доступа. Позвонив по нему, россиянин попадает не в Роскомнадзор, как обещано, а на линию мошенников.

«При этом злоумышленники во время разговоров жалуются на плохую связь «из-за глушилок», когда потенциальная жертва задает неудобные вопросы», — предупреждают эксперты.