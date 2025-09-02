Киберполиция напомнила россиянам 5 важных правил для защиты от аферистов

В России гражданам следует развивать у себя «цифровой иммунитет», чтобы не попасться на удочку мошенников и не потерять свои деньги. Об этом рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД и напомнили пять важных правил.

«Тренируйте насмотренность. Чем больше вы знакомы со схемами обмана, тем легче их узнаёте. Подписка на официальные ресурсы о безопасности формирует «цифровой иммунитет», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что не стоит вступать в разговор с неизвестным лицом по телефону, а также звонить по номерам из СМС, лучше всего пользоваться официальными контактами на сайте. Кроме того, есть смысл подключить антифрод-сервисы, активировать двухфакторную аутентификацию, обновлять приложения. Нужно всегда помнить, что мошенники пытаются надавить на эмоции своей жертвы и под разными предлогами завладеть её вниманием.

«Эмоции сильнее логики: Страх: «Ваш счёт взломан, срочно переведите деньги на «безопасный» счёт!» Жадность: «Вы выиграли миллион — оплатите комиссию и получите приз». Доверие: звонки «от банка» или даже голос близкого через дипфейк», — поделились примерами правоохранители.

Часто мошенники пытаются создать некую срочность звонка и запугивают негативными последствиями, в этом случае гражданам следует взять паузу и обдумать информацию, а не вестись на уловки. И, наконец, звонящие всегда пытаются нагрузить человека сложными терминами, зачитывают инструкции и называют длинные цифры — всё это создаёт некую «важность» звонка и «информационную перегрузку». Полицейские советуют никогда не пытаться действовать на эмоциях в разговоре с мошенниками и не принимать поспешных решений.