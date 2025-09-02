Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 09:52

Эксперт раскрыл новую схему мошенников с использованием банкоматов-обманок

Эксперт Насонов: Мошенники разводят россиян с помощью банкоматов-обманок

Обложка © freepik / Drazen Zigic

Обложка © freepik / Drazen Zigic

Мошенники научились разводить доверчивых граждан с помощью банкоматов-обманок, предупредил россиян эксперт комплексной безопасности Роман Насонов. По его словам, речь идёт о стоящих на улице аппаратах, которыми владеют не банки, а злоумышленники.

Собеседник RT призвал сограждан проявлять осторожность и не снимать деньги в незнакомой обстановке. Кроме того, он объяснил, как нужно проверить банкомат, чтобы не нарваться на мошенников.

«Необходимо обратить внимание и на сам банкомат: светится ли он, закрыты ли у него места для ввода пин-кода, не вызывает ли он у вас какого-то сомнения, не поцарапан ли он, давно ли вмонтирован и так далее», — подчеркнул эксперт.

Российским банкам с 1 сентября разрешили ограничивать выдачу наличных
Российским банкам с 1 сентября разрешили ограничивать выдачу наличных

Ранее в Госдуме предупредили о схеме мошенничества с дипфейками. Кроме того, в МВД рассказали, что мошенники имитируют Mir Pay для обмана россиян. А ещё аферисты придумали новую финансовую пирамиду для подростков.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar