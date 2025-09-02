Эксперт раскрыл новую схему мошенников с использованием банкоматов-обманок
Обложка © freepik / Drazen Zigic
Мошенники научились разводить доверчивых граждан с помощью банкоматов-обманок, предупредил россиян эксперт комплексной безопасности Роман Насонов. По его словам, речь идёт о стоящих на улице аппаратах, которыми владеют не банки, а злоумышленники.
Собеседник RT призвал сограждан проявлять осторожность и не снимать деньги в незнакомой обстановке. Кроме того, он объяснил, как нужно проверить банкомат, чтобы не нарваться на мошенников.
«Необходимо обратить внимание и на сам банкомат: светится ли он, закрыты ли у него места для ввода пин-кода, не вызывает ли он у вас какого-то сомнения, не поцарапан ли он, давно ли вмонтирован и так далее», — подчеркнул эксперт.
