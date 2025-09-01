Российским банкам с 1 сентября разрешили ограничивать выдачу наличных

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон № 41-ФЗ, обязывающий российские банки проводить проверку операций выдачи наличных денежных средств на предмет отсутствия признаков принуждения клиента. Согласно новым правилам, если у финорганизации возникают подозрения, что выдача наличных происходит без добровольного согласия (например, под давлением мошенников), она вправе установить суточный лимит на снятие средств через банкомат в размере не более 50 тысяч рублей.