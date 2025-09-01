Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

1 сентября, 01:24

Российским банкам с 1 сентября разрешили ограничивать выдачу наличных

Наличные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Arkusha

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон № 41-ФЗ, обязывающий российские банки проводить проверку операций выдачи наличных денежных средств на предмет отсутствия признаков принуждения клиента. Согласно новым правилам, если у финорганизации возникают подозрения, что выдача наличных происходит без добровольного согласия (например, под давлением мошенников), она вправе установить суточный лимит на снятие средств через банкомат в размере не более 50 тысяч рублей.

Подчёркивается, что данная мера направлена на защиту граждан от финансового мошенничества и предотвращение случаев, когда злоумышленники принуждают потерпевших к снятию денег под различными предлогами. Банки будут анализировать поведенческие паттерны и обстоятельства операции, включая нетипичные для клиента запросы на крупные суммы наличных.

Кроме того, с сентября вступают в силу новые правила в сфере труда, которые затрагивают несколько ключевых аспектов. В частности, будет пересмотрено регулирование ночных смен, внедрены обновленные стандарты расчёта заработной платы, а также увеличен минимальный размер оплаты труда для определённых категорий сотрудников. Как именно эти изменения отразятся на законодательстве и каком образом повлияют на финансовое положение работников, выяснил Life.ru.

Артём Гапоненко
