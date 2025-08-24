С 1 сентября в России начнут действовать новые правила в сфере труда и расчётов

Сентябрь принесёт россиянам значительные изменения в сфере трудового законодательства и бытовых практик, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин в интервью RT. Новшества коснутся расчётов зарплат, ночных смен и документооборота.

«Главное для работников — новые правила расчёта ночных смен. Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час», — уточнил Говырин.

Также депутат подчеркнул значительное обновление правил подсчёта среднего заработка для начисления отпускных, больничных и компенсаций. Отныне в расчёт будут включены премиальные выплаты, различные виды надбавок и поощрений, однако исключены периоды временной нетрудоспособности, декретные отпуска и простои производства, не зависящее от сотрудника.

Отдельно установлен единый механизм расчёта средней заработной платы при начислении выходного пособия — теперь оно будет определятся исходя из доходов за последние 12 месяцев. По мнению парламентария, это устранит возможные конфликты между работниками и руководством в ситуациях значительных колебаний уровня дохода.

«Кроме того, утверждены новые типовые формы договоров, чтобы у работодателей не было произвольных условий. В сфере персональных данных вводятся сразу несколько новшеств. Теперь компании обязаны по требованию Минцифры передавать обезличенные данные в государственную систему», — указал депутат.

Ещё одно важное нововведение коснётся кассовых аппаратов: начиная с сентября, продавцы обязаны указывать форму оплаты и идентификационные коды магазинов и онлайн-площадок непосредственно в чеке. Это подчёркивает важность новых требований для покупателей в целях подтверждения факта покупки и решения возможных конфликтов с налоговой службой.