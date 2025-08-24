В России назвали сферу с самым высоким зарплатным минимумом

Минимальная зарплата в российском IT-секторе и сфере интернета остаётся одной из самых высоких в стране, достигая 200 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на итоги исследования платформы Dream Job.

Так, в IT-отрасли зафиксирован один из самых высоких стартовых уровней оплаты труда, составляющий 180-200 тысяч рублей. Средние зарплаты специалистов варьируются: backend-разработчики зарабатывают около 200 тысяч рублей, data scientist — 260 тысяч, а product manager — 245 тысяч рублей. Финансовый сектор занимает второе место по уровню доходов, где средние зарплаты находятся в диапазоне 130-150 тысяч рублей.

В сфере розничной торговли комфортный минимум зарплаты находится в диапазоне 40-45 тысяч рублей. Медицинские работники демонстрируют существенные различия в доходах: фармацевты получают около 55 тысяч рублей, терапевты – 85 тысяч, а стоматологи – до 180 тысяч.