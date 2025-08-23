С 1 сентября повысят зарплаты. Что меняется в законах и как это скажется на доходе работников Оглавление Как изменятся суммы больничных и отпускных с 1 сентября Как будут начислять зарплаты с 1 сентября Как будут оформлять и оплачивать командировки с 1 сентября С 1 сентября вступают в силу серьёзные поправки в трудовое законодательство, которые заметно отразятся на оплате труда. В частности, меняется порядок премирования сотрудников и расчёта среднего заработка. На сколько повысят зарплаты, отпускные и командировочные? 22 августа, 21:23 С 1 сентября изменится порядок выплаты зарплаты, отпускных и командировочных. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Как изменятся суммы больничных и отпускных с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года вступают в силу новые правила, которые касаются расчёта среднего заработка. Теперь при его расчёте будут учитываться все доплаты и надбавки, чего не было ранее. Таким образом, в расчёт примут и надбавки за работу в особых условиях, например на вредных производствах, и сверхурочную работу, и премии, и районные коэффициенты.

— Для работников — это очень позитивное изменение. Теперь суммы больничных, отпускных, командировочных и любых других выплат, которые зависят от среднего заработка, станут больше, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Как будут начислять зарплаты с 1 сентября

С 1 сентября вступают в силу поправки в трудовое законодательство, которые изменят подход к оплате труда. Главное новшество — вносятся поправки в Трудовой кодекс, которые ограничивают снижение премий. Теперь работодатели не смогут снижать премии более чем на 20% от зарплаты.

— Порядок начисления и выплаты премий становится более прозрачным. Так, если премирование регулируется коллективным договором, то в нём нужно чётко прописать виды премий, их размеры, а также сроки и условия выплаты, — рассказала Елена Кузнецова.

Она отметила, что теперь удастся искоренить такую серьёзную проблему на рынке труда, как подмена части оклада премией. Многие компании использовали этот рычаг управления сотрудниками, заставляя их перерабатывать. Дело в том, что работник получал небольшую часть зарплаты в виде оклада, а всё остальное оформлялось как ежемесячная премия. При этом фактически в любой момент премиальную часть могли просто не выплатить.

По оценкам Елены Кузнецовой, гарантированный заработок сотрудников в ряде компаний может вырасти на 50–70%. Нередко именно столько составляла доля премиальной части в зарплате работников.

Как будут оформлять и оплачивать командировки с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года начнут действовать новые правила для служебных поездок. Главным и единственным основанием для командировки теперь будет официальный приказ или распоряжение работодателя. Это исключает любые другие варианты.

Важное изменение касается удалённых сотрудников. Если они отправляются в основной офис, то такая поездка будет считаться командировкой. Правда, при условии, что в трудовом договоре указан другой населённый пункт. Например, специалист работает в Самаре, а офис компании находится в Москве. Тогда его поездка в столичный офис станет командировкой со всеми полагающимися к ней выплатами.

Кроме того, вводится новое понятие — «проездные документы». К ним относятся любые подтверждения маршрута: билеты, чеки с АЗС, квитанции за платные дороги или парковки. Это особенно важно для тех, кто использует в командировках личный или корпоративный автомобиль. Если проездных документов не будет, то и расходы на бензин и проезд не возместят.

При этом сама процедура компенсации затрат упрощается. Для возмещения командировочных расходов больше не требуется отдельное разрешение. Достаточно того, что руководитель был заранее проинформирован о поездке и дал своё согласие.

Авторы Нина Важдаева