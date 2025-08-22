Курс доллара на неделю с 25 августа. Какие новые факторы повлияют на рубль и чем интересен прогноз экономистов
Оглавление
Следующая неделя может стать непростой для доллара. Экономисты рассказали, есть ли шансы на укрепление рубля и стоит ли ожидать резкого скачка курса валют с 25 августа.
Экономисты сделали прогноз курса доллара с 25 августа. Обложка © ТАСС / Олег Елков
Какие факторы повлияют на курс валют на следующей неделе
На этой неделе рубль демонстрирует устойчивость. Официальный курс ЦБ составил около 80,1 рубля за доллар, 93,48 рубля — за евро и 11,15 — за юань. Поддержку российской валюте обеспечивают сразу два фактора — жёсткая политика регулятора с ключевой ставкой на уровне 18% и относительно благоприятная динамика на сырьевом рынке: нефть Brent удерживается в районе $67 за баррель. Дополнительный позитив создаёт и позиция Банка России: регулятор ясно дал понять, что дальнейшее снижение ставки в этом году не гарантировано и будет зависеть от темпов инфляции, что укрепляет доверие к рублю. Такое мнение высказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
— На будущей неделе завершается налоговый период — это фактор поддержки нацвалюты на фоне роста предложения инвалют от экспортёров. Но надо смотреть чуть шире — 12 сентября ЦБ наверняка вновь снизит ключевую ставку, может, и опять на 200 б.п., а нормативы репатриации выручки уже обнулены. Это перспективные факторы давления на рубль и поддержки курсов иностранных валют, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Сейчас доллар снижается локально на межбанке. Это нормально после волатильного начала недели. Такое мнение высказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
В целом, по его словам, американская валюта прочно встаёт в диапазон 80-81 рубль. Это обоснованно и технически, и фундаментально. Играют роль ставка на смягчение ДКП от Центробанка, необходимость далее сводить госбюджет и потенциальное уменьшение валютного предложения после отказа от норм обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортёрами.
Геополитика, добавил Василий Гиря, тоже имеет много значения для курсообразования рубля — точнее, от того, как её будут оценивать банки и институциональные инвесторы. В геополитической плоскости много неопределённости, поэтому основная интрига впереди.
Прогноз курса валют на следующую неделю
Денис Астафьев рассказал, что на предстоящей неделе базовый сценарий предполагает движение в диапазонах 79,5–82 рубля за доллар, 93–96 — за евро и 11,0–11,3 — за юань. Традиционно в конце месяца на рынок выходит больше валютной выручки для уплаты налогов, что играет на укрепление рубля. Однако к пятнице внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации индекса PCE в США — ключевого индикатора для доллара. Основные риски для российской валюты связаны с отменой требования обязательной продажи экспортной выручки и возможным укреплением индекса DXY на фоне сильной американской статистики. В этих условиях рынок способен протестировать верхние границы обозначенных коридоров.
Михаил Зельцер считает, что на следующей неделе курсы могут остаться примерно на текущих уровнях: доллар несильно выше 80, евро — в районе 94, юань — под 11,2. В начале сентября доллар может двинуться на максимумы июля — 82+, а к концу осеннего сезона — уже войти в диапазон 85–90.
Ожидания Василия Гири по доллару США выглядят так: 80–81 рубль на ближайшую неделю. По евро — 93–95 рублей.
На следующей неделе можно ожидать курс рубля на уровне 78,5–82 за доллар, 91–95 — за евро и 10,9–11,4 за юань. Резких скачков курса не ожидается, но волатильность будет. В результате рубль сохраняет умеренно устойчивую позицию. Впрочем, в среднесрочной перспективе сохраняется риск его плавного ослабления. Такое мнение высказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.
— Федеральная резервная система США (ФРС) может снизить процентную ставку уже в сентябре — это базовый прогноз большинства экономистов, а возможно, и ещё один раз — до конца года. Такое ослабление доллара создаёт благоприятную среду для рубля, — считает частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.