Курс доллара на неделю с 25 августа. Какие новые факторы повлияют на рубль и чем интересен прогноз экономистов Оглавление Какие факторы повлияют на курс валют на следующей неделе Прогноз курса валют на следующую неделю Следующая неделя может стать непростой для доллара. Экономисты рассказали, есть ли шансы на укрепление рубля и стоит ли ожидать резкого скачка курса валют с 25 августа. 21 августа, 21:39 Экономисты сделали прогноз курса доллара с 25 августа. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие факторы повлияют на курс валют на следующей неделе

На этой неделе рубль демонстрирует устойчивость. Официальный курс ЦБ составил около 80,1 рубля за доллар, 93,48 рубля — за евро и 11,15 — за юань. Поддержку российской валюте обеспечивают сразу два фактора — жёсткая политика регулятора с ключевой ставкой на уровне 18% и относительно благоприятная динамика на сырьевом рынке: нефть Brent удерживается в районе $67 за баррель. Дополнительный позитив создаёт и позиция Банка России: регулятор ясно дал понять, что дальнейшее снижение ставки в этом году не гарантировано и будет зависеть от темпов инфляции, что укрепляет доверие к рублю. Такое мнение высказал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— На будущей неделе завершается налоговый период — это фактор поддержки нацвалюты на фоне роста предложения инвалют от экспортёров. Но надо смотреть чуть шире — 12 сентября ЦБ наверняка вновь снизит ключевую ставку, может, и опять на 200 б.п., а нормативы репатриации выручки уже обнулены. Это перспективные факторы давления на рубль и поддержки курсов иностранных валют, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Сейчас доллар снижается локально на межбанке. Это нормально после волатильного начала недели. Такое мнение высказал владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

В целом, по его словам, американская валюта прочно встаёт в диапазон 80-81 рубль. Это обоснованно и технически, и фундаментально. Играют роль ставка на смягчение ДКП от Центробанка, необходимость далее сводить госбюджет и потенциальное уменьшение валютного предложения после отказа от норм обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортёрами.

Геополитика, добавил Василий Гиря, тоже имеет много значения для курсообразования рубля — точнее, от того, как её будут оценивать банки и институциональные инвесторы. В геополитической плоскости много неопределённости, поэтому основная интрига впереди.

Прогноз курса валют на следующую неделю

Денис Астафьев рассказал, что на предстоящей неделе базовый сценарий предполагает движение в диапазонах 79,5–82 рубля за доллар, 93–96 — за евро и 11,0–11,3 — за юань. Традиционно в конце месяца на рынок выходит больше валютной выручки для уплаты налогов, что играет на укрепление рубля. Однако к пятнице внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации индекса PCE в США — ключевого индикатора для доллара. Основные риски для российской валюты связаны с отменой требования обязательной продажи экспортной выручки и возможным укреплением индекса DXY на фоне сильной американской статистики. В этих условиях рынок способен протестировать верхние границы обозначенных коридоров.

Михаил Зельцер считает, что на следующей неделе курсы могут остаться примерно на текущих уровнях: доллар несильно выше 80, евро — в районе 94, юань — под 11,2. В начале сентября доллар может двинуться на максимумы июля — 82+, а к концу осеннего сезона — уже войти в диапазон 85–90.

Ожидания Василия Гири по доллару США выглядят так: 80–81 рубль на ближайшую неделю. По евро — 93–95 рублей.

На следующей неделе можно ожидать курс рубля на уровне 78,5–82 за доллар, 91–95 — за евро и 10,9–11,4 за юань. Резких скачков курса не ожидается, но волатильность будет. В результате рубль сохраняет умеренно устойчивую позицию. Впрочем, в среднесрочной перспективе сохраняется риск его плавного ослабления. Такое мнение высказал начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев.

— Федеральная резервная система США (ФРС) может снизить процентную ставку уже в сентябре — это базовый прогноз большинства экономистов, а возможно, и ещё один раз — до конца года. Такое ослабление доллара создаёт благоприятную среду для рубля, — считает частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева