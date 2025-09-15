Единый день голосования
15 сентября, 04:00

Поддельные акции в Telegram: В Госдуме предупредили россиян о схеме кражи личных данных

Депутат Немкин: Мошенники используют подарочные акции в Telegram для кражи данных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

В Госдуме предупредили о новой схеме мошенников в Telegram, которые используют подарочные акции для кражи личных данных пользователей. Член думского Комитета по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал Life.ru, как аферисты вовлекают людей в подобные схемы.

Сегодня одним из наиболее активно используемых мошенниками инструментов для обмана пользователей в Telegram остаются так называемые «подарочные акции». Под видом праздничных розыгрышей, раздачи бесплатных премиум-подписок или бонусов пользователям предлагают выполнить простые действия.

Антон Немкин

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Мошенники предлагают пользователям подписаться на канал или пригласить друзей, маскируя свои предложения под акции известных брендов.

«После подписки или перехода по ссылке человека просят указать персональные данные, ввести логин и пароль от мессенджера или подтвердить номер телефона. В отдельных случаях жертву подключают к сомнительным сервисам с платной подпиской или используют её аккаунт для дальнейшего распространения спама», – пояснил Немкин.

Эксперт подчеркнул, что основная опасность таких схем заключается в эмоциональном факторе – желание получить «бесплатный подарок» снижает критическое восприятие людей. Немкин добавил, что для защиты своих данных важно соблюдать цифровую гигиену, проверять официальность источников и подключать двухфакторную аутентификацию.

«Если предложение кажется слишком щедрым и не имеет подтверждения на официальных ресурсах компании, с большой вероятностью это мошенническая схема. В таких случаях лучше отказаться от участия и предупредить близких, чтобы не стать частью цепочки обмана», – отметил депутат.

Ранее Life.ru писал, что водителей предупредили о мошенниках, инсценирующих ДТП для получения страховых выплат. В Москве уже идут суды над злоумышленниками, которые организовали сотни аварий и причинили ущерб на миллионы рублей.

Ольга Годуненко
