30-летняя россиянка по глупости стала бездомной и лишилась 7,5 млн рублей
Мошенники обманом лишили жительницу Краснодара квартиры и 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщает полиция Краснодарского края.
На телефон 30-летней женщины позвонили аферисты, которые представились сотрудниками Роскомнадзора и прокуратуры. Они предупредили, что ее сбережениям угрожает опасность и для их защиты нужно перевести все деньги на «безопасный счёт».
Женщина поверила и пять дней собирала требуемую сумму. Она перевела все свои накопления, а также деньги, вырученные от продажи машины и квартиры. Всё это она передала курьеру, который работал на преступников.
