13 сентября, 14:56

30-летняя россиянка по глупости стала бездомной и лишилась 7,5 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thx4Stock team

Мошенники обманом лишили жительницу Краснодара квартиры и 7,5 миллионов рублей. Об этом сообщает полиция Краснодарского края.

На телефон 30-летней женщины позвонили аферисты, которые представились сотрудниками Роскомнадзора и прокуратуры. Они предупредили, что ее сбережениям угрожает опасность и для их защиты нужно перевести все деньги на «безопасный счёт».

Женщина поверила и пять дней собирала требуемую сумму. Она перевела все свои накопления, а также деньги, вырученные от продажи машины и квартиры. Всё это она передала курьеру, который работал на преступников.

Ранее Life.ru рассказывал, что школьница из Москвы перевела мошенникам более миллиона рублей с банковских счетов бабушки. Подростка запугали мнимыми обвинениями в преступлении и заставили заплатить за ненужные справки и разрешения.

