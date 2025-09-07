Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 11:27

13-летняя москвичка перевела мошенникам 1,2 млн рублей со счетов бабушки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hemin Xylan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hemin Xylan

В Москве 13-летняя школьница под давлением перевела со счетов бабушки 1,2 миллиона рублей. Об этом инциденте сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Злоумышленники оказали на девочку психологическое давление, запугали нарушениями закона и проблемами с налоговой службой, после чего убедили её перевести деньги со счетов бабушки «для декларирования».

«Напуганная девочка, не сказала ничего взрослым и выполнила все указания звонивших. Воспользовавшись телефоном бабушки, она перевела с её счета двумя транзакциями сначала 750 тыс. рублей, а затем ещё 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование инцидента. Правоохранительные органы напоминают родителям о необходимости проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности при общении с незнакомцами, особенно при получении финансовых требований.

Школьница заплатила «полиции» 1 млн рублей для спасения родителей от тюрьмы
Школьница заплатила «полиции» 1 млн рублей для спасения родителей от тюрьмы

Ранее Life.ru писал, что в Интернете появился новый вид мошенничества, нацеленный на подростков: за прослушивание музыки обещают до 1000 рублей в день, но для участия требуется внести деньги. Подростки, поверившие в лёгкий заработок, часто вовлекают друзей, становясь невольными помощниками мошенников.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar