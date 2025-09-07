13-летняя москвичка перевела мошенникам 1,2 млн рублей со счетов бабушки

В Москве 13-летняя школьница под давлением перевела со счетов бабушки 1,2 миллиона рублей. Об этом инциденте сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

Злоумышленники оказали на девочку психологическое давление, запугали нарушениями закона и проблемами с налоговой службой, после чего убедили её перевести деньги со счетов бабушки «для декларирования».

«Напуганная девочка, не сказала ничего взрослым и выполнила все указания звонивших. Воспользовавшись телефоном бабушки, она перевела с её счета двумя транзакциями сначала 750 тыс. рублей, а затем ещё 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование инцидента. Правоохранительные органы напоминают родителям о необходимости проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности при общении с незнакомцами, особенно при получении финансовых требований.