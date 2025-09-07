13-летняя москвичка перевела мошенникам 1,2 млн рублей со счетов бабушки
В Москве 13-летняя школьница под давлением перевела со счетов бабушки 1,2 миллиона рублей. Об этом инциденте сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.
Злоумышленники оказали на девочку психологическое давление, запугали нарушениями закона и проблемами с налоговой службой, после чего убедили её перевести деньги со счетов бабушки «для декларирования».
«Напуганная девочка, не сказала ничего взрослым и выполнила все указания звонивших. Воспользовавшись телефоном бабушки, она перевела с её счета двумя транзакциями сначала 750 тыс. рублей, а затем ещё 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование инцидента. Правоохранительные органы напоминают родителям о необходимости проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасности при общении с незнакомцами, особенно при получении финансовых требований.
Ранее Life.ru писал, что в Интернете появился новый вид мошенничества, нацеленный на подростков: за прослушивание музыки обещают до 1000 рублей в день, но для участия требуется внести деньги. Подростки, поверившие в лёгкий заработок, часто вовлекают друзей, становясь невольными помощниками мошенников.