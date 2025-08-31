Школьница заплатила «полиции» 1 млн рублей для спасения родителей от тюрьмы

15-летняя девочка из Грязинского района Липецкой области перевела мошенникам более 1 миллиона рублей семейных сбережений, пытаясь спасти родителей от якобы грозящего им тюремного заключения. Об этом сообщили в правоохранительных органах после заявления отца подростка.

Злоумышленники несколько дней общались с девочкой по телефону и в мессенджерах, представляясь сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили её, что родителям грозит уголовная ответственность за неправильное хранение сбережений, но этого можно избежать, создав «безопасную ячейку в Центробанке» путём перевода всех денег.

Девочка, действуя ночью без ведома родителей, перевела средства с нескольких счетов с помощью мобильного приложения банка и QR-кодов, присланных мошенниками. Утром родители обнаружили пропажу 1 084 516 рублей и обратились в полицию. Правоохранители отмечают, что подобные схемы с использованием доверчивости несовершеннолетних становятся всё более распространёнными.