Регион
11 сентября, 16:01

В Москве мать бойца СВО продала две квартиры и взяла кредиты по указке мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

В Москве мошенники обманом заставили мать участника СВО продать две квартиры и оформить три кредита. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, полученные от недвижимости и займов средства у женщины похитили.

Пострадавшая от действий телефонных мошенников женщина рассказала, что, будучи обманутой, по указанию злоумышленников продала две квартиры на улице Профсоюзная и оформила три кредита. Все вырученные средства были похищены. Она обратилась за помощью в прокуратуру и была принята лично главой ведомства Максимом Жуком.

«По поручению Максима Жука в интересах москвички в суд направлены иски о признании договоров купли-продажи недвижимости, а также кредитных договоров недействительными», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее в Госдуме помогли бойцу СВО, который год жил без зарплаты и выплаты за ранение. Также прокуратура ЦВО добилась выплат родным бойца, который умер от болезни в зоне спецоперации.

