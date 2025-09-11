В Москве мать бойца СВО продала две квартиры и взяла кредиты по указке мошенников
В Москве мошенники обманом заставили мать участника СВО продать две квартиры и оформить три кредита. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, полученные от недвижимости и займов средства у женщины похитили.
Пострадавшая от действий телефонных мошенников женщина рассказала, что, будучи обманутой, по указанию злоумышленников продала две квартиры на улице Профсоюзная и оформила три кредита. Все вырученные средства были похищены. Она обратилась за помощью в прокуратуру и была принята лично главой ведомства Максимом Жуком.
«По поручению Максима Жука в интересах москвички в суд направлены иски о признании договоров купли-продажи недвижимости, а также кредитных договоров недействительными», — говорится в сообщении прокуратуры.