14 сентября, 05:03

МВД: Telegram стал главной площадкой для вербовки подростков в преступность

Telegram. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Мессенджер Telegram является главной площадкой для вербовки несовершеннолетних в преступную деятельность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Для этих целей злоумышленники создают специализированные инструменты: закрытые каналы с криминальными вакансиями (такими как «дропы» — сбор денежных средств, «кладмены» — закладчики наркотиков, «симки» — распространители SIM-карт), секретные чаты для обсуждения незаконного «заработка», а также автоматизированных ботов-вербовщиков, массово рассылающих предложения о «работе».

Помимо Telegram, вербовка активно ведётся через другие цифровые платформы: форумы в даркнете, игровые чаты и голосовые серверы типа Discord.

Глава Самарской области Федорищев закрывает канал в Telegram и переходит в MAX
Ранее сообщалось, что в Telegram появляется множество каналов, которые способствуют распространению личных данных пользователей в мошеннических целях. Администрация платформы регулярно получает обращения от пользователей и прилагает усилия для удаления подобных каналов.

Артём Гапоненко
