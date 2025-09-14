МВД: Telegram стал главной площадкой для вербовки подростков в преступность
Telegram. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Мессенджер Telegram является главной площадкой для вербовки несовершеннолетних в преступную деятельность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
Для этих целей злоумышленники создают специализированные инструменты: закрытые каналы с криминальными вакансиями (такими как «дропы» — сбор денежных средств, «кладмены» — закладчики наркотиков, «симки» — распространители SIM-карт), секретные чаты для обсуждения незаконного «заработка», а также автоматизированных ботов-вербовщиков, массово рассылающих предложения о «работе».
Помимо Telegram, вербовка активно ведётся через другие цифровые платформы: форумы в даркнете, игровые чаты и голосовые серверы типа Discord.
Ранее сообщалось, что в Telegram появляется множество каналов, которые способствуют распространению личных данных пользователей в мошеннических целях. Администрация платформы регулярно получает обращения от пользователей и прилагает усилия для удаления подобных каналов.