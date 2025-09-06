Мессенджер MAX
6 сентября, 17:09

Россиян предупредили о доксинге и вымогательствах в Telegram

В МВД сообщили о Telegram-каналах, распространяющих персональные данные

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Primakov

В мессенджере Telegram создаются десятки опасных каналов, которые помогают распространить личную информацию пользователей для мошеннических целей. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

«Доксинграспространённая киберугроза, с которой ежедневно сталкиваются тысячи пользователей по всему миру. Десятки специализированных каналов в мессенджерах и социальных сетях занимаются незаконным сбором и распространением личных данных, что приводит к многочисленным случаям шантажа, психологического давления и прямого мошенничества», поделились в ведомстве.

Администрация мессенджера постоянно получает жалобы пользователей и старается удалять такие каналы. Однако доксинг становится особенно опасным, когда его инициируют или координируют государственные структуры или связанные с ними организации. Тогда распространение личных сведений пользователей может стать дестабилизирующим фактором социально-политической обстановки в стране.

С 2022 года в Telegram стали активно появляться крупные каналы также распространяющие информацию о военнослужащих ВС РФ. В открытом доступе оказываются телефонные номера, адреса и профили в соцсетях. К этому зачастую причастны лица с Украины. Основатель Telegram Павел Дуров официально признал проблему и пообещал разобраться с ней, но на данный момент опасные каналы продолжают множиться.

Ранее сообщалось, что в начале учебного года мошенники активно атакуют школьников, студентов и их родителей, используя психологические манипуляции и цифровые технологии. Чаще всего жертвы сталкиваются с фишинговыми рассылками и поддельными уведомлениями.

