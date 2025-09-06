Россиян предупредил о фейковых сообщениях о «задолженности» за обучение

В начале учебного года мошенники активно атакуют школьников, студентов и их родителей, используя психологические манипуляции и цифровые технологии, предупредил киберэксперт Игорь Бедеров. По его словам, чаще всего жертвы сталкиваются с фишинговыми рассылками и поддельными уведомлениями.

Так, злоумышленники отправляют электронные письма и SMS от имени учебных заведений, в которых содержатся уведомления о «задолженности за обучение», «срочных сборах на нужды класса» или «блокировке доступа к электронному дневнику». В таких сообщениях обычно есть ссылка для перевода денег или «восстановления доступа», которая ведёт на фишинговый сайт.

Также мошенники предлагают купить учебники, гаджеты или канцтовары по «невероятным скидкам» через поддельные сайты, а после оплаты товар не доставляется, а данные карты используются для кражи денег. Эксперт также упомянул, что мошенники звонят студентам, представляясь сотрудниками вузов или госорганов. Они могут утверждать, что проводят проверку данных или восстанавливают доступ, и просят сообщить код из SMS.

Затем последует второй звонок, якобы от Роскомнадзора или полиции, с предложением «защититься» от взлома, установив вредоносное приложение, которое даёт доступ к банковским счетам. А ещё подросткам могут звонить «сотрудники спецслужб», утверждающие, что родители или они сами «переводят деньги террористам». В таких случаях жертву под угрозой уголовного преследования вынуждают переводить деньги или передавать ценности «курьеру».