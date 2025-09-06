Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 13:16

Россиян предупредил о фейковых сообщениях о «задолженности» за обучение

Киберэксперт Бедеров: Мошенники обманывают россиян задолженностями за обучение

Обложка © freepik

Обложка © freepik

В начале учебного года мошенники активно атакуют школьников, студентов и их родителей, используя психологические манипуляции и цифровые технологии, предупредил киберэксперт Игорь Бедеров. По его словам, чаще всего жертвы сталкиваются с фишинговыми рассылками и поддельными уведомлениями.

Так, злоумышленники отправляют электронные письма и SMS от имени учебных заведений, в которых содержатся уведомления о «задолженности за обучение», «срочных сборах на нужды класса» или «блокировке доступа к электронному дневнику». В таких сообщениях обычно есть ссылка для перевода денег или «восстановления доступа», которая ведёт на фишинговый сайт.

Россиянам объяснили, как распознать дипфейк и не попасться мошенникам
Россиянам объяснили, как распознать дипфейк и не попасться мошенникам

Также мошенники предлагают купить учебники, гаджеты или канцтовары по «невероятным скидкам» через поддельные сайты, а после оплаты товар не доставляется, а данные карты используются для кражи денег. Эксперт также упомянул, что мошенники звонят студентам, представляясь сотрудниками вузов или госорганов. Они могут утверждать, что проводят проверку данных или восстанавливают доступ, и просят сообщить код из SMS.

Затем последует второй звонок, якобы от Роскомнадзора или полиции, с предложением «защититься» от взлома, установив вредоносное приложение, которое даёт доступ к банковским счетам. А ещё подросткам могут звонить «сотрудники спецслужб», утверждающие, что родители или они сами «переводят деньги террористам». В таких случаях жертву под угрозой уголовного преследования вынуждают переводить деньги или передавать ценности «курьеру».

В игровых чатах аферисты предлагают «бесплатно» прокачать аккаунт или получить «читы», для чего нужно скачать вирусный файл или авторизоваться на фишинговом сайте. Мошенники также предлагают сдавать аккаунты в соцсетях и мессенджерах в аренду для «рассылки спама», что может привести к краже личных данных или использованию аккаунтов для преступных целей, отметил собеседник RT.

Мошенники придумали схему обмана россиян с установкой мессенджера
Мошенники придумали схему обмана россиян с установкой мессенджера

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с фейковыми сообщениями от ПФР. Кроме того, злоумышленники воруют данные россиян через поддельные рабочие чаты. А ещё аферисты начали обманывать россиян с помощью аукционов на авто по низким ценам.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar