Россиянам объяснили, как распознать дипфейк и не попасться мошенникам

В России был отмечен колоссальный скачок в производстве дипфейков — рост на 1500% за последние годы. При этом, подавляющее большинство (96%) из них связаны с материалами сексуального характера, в том числе с эксплуатацией детей. На политические манипуляции с использованием дипфейков приходится лишь 2%.

Качество поддельных видео и аудиозаписей достигло невероятного уровня, что значительно усложняет задачу их распознавания для неподготовленных пользователей. Эксперт Анастасия Бастрыкина, руководитель коммуникационного агентства, рассказала о способах выявления дипфейков.

«Это необходимо, в том числе для того, чтобы не попасться на уловки мошенников. Принципы распознавания дипфейков можно разделить на 2 типа: определение визуально или на слух и идентификация записи с помощью специальных сервисов», — подчеркнула специалист в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, даже без специализированных программ можно попытаться обнаружить сгенерированное изображение, обращая внимание на небольшие несоответствия в выражении лица и речи. Тут важна внимательность и опыт, хотя бы минимальный, дополнила эксперт. Что касается технических средств, то существуют специальные программы и онлайн-сервисы, которые практически гарантированно помогут определить подделку.

Обычным пользователям следует проявлять осторожность и не доверять слепо даже видеообращениям от близких, особенно если в них содержится просьба о срочной помощи. Если у вас нет возможности проверить файл с помощью специализированного софта, нужно проявить повышенное внимание к деталям и обязательно уточнить все обстоятельства, прежде чем следовать указаниям.