«Вроде как, но не вы»: Захарова рассказала о реакции Лаврова на дипфейк

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров стал одной из первых публичных фигур в России, кто столкнулся с использованием технологии дипфейков на основе искусственного интеллекта. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сессии Восточного экономического форума, это произошло несколько лет назад при появлении первых поддельных видео с применением ИИ.

«Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: «Это же не я». Я говорю: «Не вы». Он говорит: «Но вроде как и я». Я говорю: «Вроде как, но не вы». Это было несколько лет назад, когда дипфейки только стали появляться», — рассказала Захарова.