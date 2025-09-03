«Вроде как, но не вы»: Захарова рассказала о реакции Лаврова на дипфейк
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров стал одной из первых публичных фигур в России, кто столкнулся с использованием технологии дипфейков на основе искусственного интеллекта. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе сессии Восточного экономического форума, это произошло несколько лет назад при появлении первых поддельных видео с применением ИИ.
«Очень хорошо помню, как мне позвонил мой руководитель и сказал про какой-то ролик: «Это же не я». Я говорю: «Не вы». Он говорит: «Но вроде как и я». Я говорю: «Вроде как, но не вы». Это было несколько лет назад, когда дипфейки только стали появляться», — рассказала Захарова.
К слову, с аналогичной ситуацией столкнулся и помощник президента России Владимир Мединский. Он опроверг фейковое видео, в котором якобы говорил об арендном статусе Аляски.
Ранее Лавров озвучил позицию, согласно которой достижение мира на Украине немыслимо без ликвидации коренных причин возникшей ситуации. Он особо отметил, что усилия по вовлечению Украины в НАТО создавали прямую угрозу безопасности Российской Федерации. Помимо этого, министр сообщил, что следует признать изменившуюся территориальную картину Украины.