Захарова на ВЭФ поделилась лайфхаком для избавления от джетлага

Если вы чувствуете, что столкнулись с синдромом смены часового пояса при перелёте, то это время лучше занять работой. Такой совет в беседе с Life.ru на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) дала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Захарова рассказала, как справиться с джетлагом. Видео © Life.ru

«Если есть джетлаг, то надо работать. Мне кажется, всем от этого будет здорово», — сказала дипломат.

Джетлаг — это состояние усталости и нарушений биоритмов, которое возникает при быстром пересечении нескольких часовых поясов, например, во время дальних авиаперелётов. Организм не успевает адаптироваться к новому времени суток, из-за чего появляются проблемы со сном, концентрацией, настроением и общим самочувствием.