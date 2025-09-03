Мессенджер MAX
3 сентября, 07:45

Захарова на ВЭФ поделилась лайфхаком для избавления от джетлага

Захарова посоветовала работать, чтобы не избавиться от джетлага

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Если вы чувствуете, что столкнулись с синдромом смены часового пояса при перелёте, то это время лучше занять работой. Такой совет в беседе с Life.ru на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) дала спикер МИД РФ Мария Захарова.

Захарова рассказала, как справиться с джетлагом. Видео © Life.ru

«Если есть джетлаг, то надо работать. Мне кажется, всем от этого будет здорово», — сказала дипломат.

Джетлаг — это состояние усталости и нарушений биоритмов, которое возникает при быстром пересечении нескольких часовых поясов, например, во время дальних авиаперелётов. Организм не успевает адаптироваться к новому времени суток, из-за чего появляются проблемы со сном, концентрацией, настроением и общим самочувствием.

Ранее в Минздраве тоже поделились своими способами избавления от джетлага. По словам врача-невролога, главной причиной расстройства является сбитый ритм ваших внутренних биологических часов, которые всё ещё работают «по домашнему времени».

