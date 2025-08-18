Переводчик на встрече Путина и Трампа рассказал, что стало самым сложным на саммите
Переводчик Садыков рассказал, что джетлаг осложнил работу на саммите на Аляске
Обложка © Life.ru
Разница в 11 часовых поясах стала большим испытанием на переговорах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил Алексей Садыков, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России, в беседе с корреспондентом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.
Переводчик отметил, что после длительного перелёта сложно сразу сориентироваться во времени, понять, какой сейчас часовой пояс, дата и точное время. Разница в 11 часов, по его словам, создавала дополнительные трудности для переводчика, поскольку требовала максимальной концентрации и чёткости формулировок.
Зарубин также обратил внимание на то, что переводчику пришлось работать в напряжённом режиме в течение долгого времени. Тем не менее, как подчеркнул журналист, Садыков успешно справился с задачей и обеспечил точность передачи информации во время диалога глав двух государств.
Напомним, что 15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры продолжительностью около трёх часов. Беседа началась ещё в лимузине республиканца, куда сел российский президент. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что главы государств добились «эпического» успеха, превзойдя все ожидания экспертов. По его словам, стороны сделали то, что должны были, и даже больше.