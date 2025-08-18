Переводчик на встрече Путина и Трампа рассказал, что стало самым сложным на саммите

Разница в 11 часовых поясах стала большим испытанием на переговорах между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщил Алексей Садыков, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД России, в беседе с корреспондентом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным.

Переводчик отметил, что после длительного перелёта сложно сразу сориентироваться во времени, понять, какой сейчас часовой пояс, дата и точное время. Разница в 11 часов, по его словам, создавала дополнительные трудности для переводчика, поскольку требовала максимальной концентрации и чёткости формулировок.

Зарубин также обратил внимание на то, что переводчику пришлось работать в напряжённом режиме в течение долгого времени. Тем не менее, как подчеркнул журналист, Садыков успешно справился с задачей и обеспечил точность передачи информации во время диалога глав двух государств.