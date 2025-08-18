Трамп сообщил, что выбор Аляски для встречи с Путиным был предметом спора

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что место встречи с российским лидером Владимиром Путиным было предметом спора. Республиканец опроверг сообщения о «крупном поражении» и отметил, что президент РФ был готов провести саммит где угодно.

По словам республиканца, «лживые СМИ» были в курсе этого аспекта. Трамп добавил, что если бы встреча состоялась в другом месте, «контролируемые демократами» медиа подали бы это событие негативно. Реакцию журналистов хозяин Белого дома охарактеризовал как «ненормальную».