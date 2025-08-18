Встреча Путина и Трампа
17 августа, 23:21

Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл Урал

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На Аляске мотоциклист Марк Уоррен получил новый мотоцикл «Урал» от президента России Владимира Путина через дипломатические каналы. Об этом сообщил шеф бюро ВГТРК в США Валентин Богданов в репортаже на «Россия 1».

Уоррен рассказал, что с предыдущим «Уралом» возникли трудности: антироссийские санкции затруднили приобретение запчастей, а недавно сломался стартер. Российские представители нашли байкера и вручили ему новый мотоцикл, подчеркнув, что это личный подарок от российского лидера.

А ранее военный лётчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, что воздушный манёвр американских пилотов, создавших звезду в небе во время саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске, был проявлением уважения к российскому гостю. Символ звезды универсален для всех военных и лишён национальной окраски, а его исполнение в воздухе является технически сложной задачей.

