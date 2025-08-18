Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл Урал

На Аляске мотоциклист Марк Уоррен получил новый мотоцикл «Урал» от президента России Владимира Путина через дипломатические каналы. Об этом сообщил шеф бюро ВГТРК в США Валентин Богданов в репортаже на «Россия 1».

Уоррен рассказал, что с предыдущим «Уралом» возникли трудности: антироссийские санкции затруднили приобретение запчастей, а недавно сломался стартер. Российские представители нашли байкера и вручили ему новый мотоцикл, подчеркнув, что это личный подарок от российского лидера.