17 августа, 16:45

Исключительное уважение: Лётчик рассказал о тайном смысле звезды, нарисованной над Аляской для Путина

Генерал Попов: Нарисованная в небе над Аляской звезда показала уважение к Путину

Истребители F-22 нарисовали"звезду в небе над авиабазой на Аляске специально для президента России. Обложка © VK / Новороссия Операция Z (Новости) ЛДНР

Воздушный манёвр американских пилотов, создавших звезду в небе во время саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, был проявлением уважения к российскому гостю, считает военный лётчик генерал-майор Владимир Попов. Он пояснил, что символ звезды универсален для всех военных и лишён национальной окраски, а его исполнение в воздухе является технически сложной задачей.

«Перед тем как начертить в небе какой-либо знак, проводятся точные расчёты, выполняются тренировки. Нужно при подготовке учитывать и различные погодные условия», — отметил Попов в интервью аif.ru.

Генерал добавил, что такие показательные выступления не являются обыденными даже для первых лиц государств, что, по его словам, указывает на исключительное почтение, оказанное Путину.

Путин по пути с Аляски сделал неожиданную остановку
Ранее стало известно, что после завершения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, президент России Владимир Путин внёс правки в свою речь на итоговой пресс-конференции. Глава государства в процессе выступления отложил четыре листа подготовленного текста.

