Исключительное уважение: Лётчик рассказал о тайном смысле звезды, нарисованной над Аляской для Путина

Воздушный манёвр американских пилотов, создавших звезду в небе во время саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, был проявлением уважения к российскому гостю, считает военный лётчик генерал-майор Владимир Попов. Он пояснил, что символ звезды универсален для всех военных и лишён национальной окраски, а его исполнение в воздухе является технически сложной задачей.

«Перед тем как начертить в небе какой-либо знак, проводятся точные расчёты, выполняются тренировки. Нужно при подготовке учитывать и различные погодные условия», — отметил Попов в интервью аif.ru.

Генерал добавил, что такие показательные выступления не являются обыденными даже для первых лиц государств, что, по его словам, указывает на исключительное почтение, оказанное Путину.