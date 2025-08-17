Исключительное уважение: Лётчик рассказал о тайном смысле звезды, нарисованной над Аляской для Путина
Истребители F-22 нарисовали"звезду в небе над авиабазой на Аляске специально для президента России. Обложка © VK / Новороссия Операция Z (Новости) ЛДНР
Воздушный манёвр американских пилотов, создавших звезду в небе во время саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, был проявлением уважения к российскому гостю, считает военный лётчик генерал-майор Владимир Попов. Он пояснил, что символ звезды универсален для всех военных и лишён национальной окраски, а его исполнение в воздухе является технически сложной задачей.
«Перед тем как начертить в небе какой-либо знак, проводятся точные расчёты, выполняются тренировки. Нужно при подготовке учитывать и различные погодные условия», — отметил Попов в интервью аif.ru.
Генерал добавил, что такие показательные выступления не являются обыденными даже для первых лиц государств, что, по его словам, указывает на исключительное почтение, оказанное Путину.
Ранее стало известно, что после завершения переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске, президент России Владимир Путин внёс правки в свою речь на итоговой пресс-конференции. Глава государства в процессе выступления отложил четыре листа подготовленного текста.